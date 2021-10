Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuber stiehlt Geldbörse und flüchtet- Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am Sonntag, den 04.10.2021 gegen 15:25 Uhr wurde ein 58- Jähriger aus Sulzfeld von einem unbekannten Täter körperlich angegangen, als er an der Kreuzung Landauer Straße/Paulstraße stand. Der Räuber entwendete die Geldbörse des Mannes, der glücklicherweise unverletzt blieb und flüchtete in Richtung Gedächtniskirche.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt ca. 170-175cm, normale Statur, dunkle kurze Haare, Vollbart, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, schwarze Lederjacke, hellblaue Jeans, schwarze Schuhe

Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Wer hat am Sonntagmittag Beobachtungen im Umfeld der Paulstraße (Schwerdstraße, Landauer Straße, Gilgenstraße) gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

