Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter PKW-Fahrer gerät in Kontrollstelle

Speyer (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol stand am Sonntag gegen 23:20 Uhr ein 53-jähriger PKW-Fahrer, der in der Wormser Landstraße in eine Kontrollstelle geriet. Da der Mann aus Speyer einen Alkoholwert von über 2 Promille aufwies, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell