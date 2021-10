Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Mehrfamilienhaus

Greven (ots)

In der Zeit zwischen Montag (18.10.2021), 19:30 Uhr, und Dienstag (19.10.2021), 07.45 Uhr, sind unbekannte Täter durch ein Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße In den Bergen eingestiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Handtasche mit mehreren Friseurscheren im Wert von rund 400 Euro. Diese Handtasche wurde am Dienstag in einem Vorgarten im Jürkenweg wieder aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

