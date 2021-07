Polizei Dortmund

POL-DO: Nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln - vorläufige Festnahme in Eving

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0777 Zivile Beamte der Dortmunder Polizei haben am Donnerstag (22. Juli) einen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln und stellten sie sicher. Gegen 15.20 Uhr bemerkten die Polizisten einen Mann in der Parkanlage "An den Teichen", der sich auffällig im Bereich einer Sitzbank verhielt. Etwa fünf Minuten später hielt ein Fahrzeug in der Einmündung zur Derner Straße, dessen Beifahrer ausstieg und den Park betrat. Inmitten des Kinderspielplatzes trafen sich die beiden Männer kurz, bevor sich die Wege wieder trennten. Während der Beifahrer wieder in sein Fahrzeug stieg, noch bevor er kontrolliert werden konnte, folgten die Polizisten dem Mann in Richtung Fischsiedlung. Dort betrat er ein Mehrfamilienhaus am Stichlingweg, welches er kurze Zeit später wieder verließ. Hierbei sah er sich immer wieder verdächtig um. In Höhe des Gründlingsweg folgte die Kontrolle. In der Umhängetasche des 30-jährigen Dortmunders fanden die zivilen Kräfte vier größere in Folie eingewickelte Stücke sowie 38 Druckverschlusstüten mit augenscheinlichem Marihuana. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Zimmers entdeckten die Polizisten weiteres loses sowie mehrere Dutzend Druckverschlusstüten mit augenscheinlichem Marihuana. Darüber hinaus stellten sie einen mittleren dreistelligen Geldbetrag im Rahmen der präventiven Gewinnabschöpfung sowie vier Telefone sicher. Die Zivilkräfte brachten den Dortmunder ins Polizeigewahrsam. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels und Besitzes von Betäubungsmitteln.

