POL-DO: Mit Pistolen spielt man nicht - Polizeieinsatz auf dem Westenhellweg

Lfd. Nr.: 0773 Auch wenn es in diesem Fall nur Spielzeugwaffen waren - auf den ersten Blick lassen sich diese Gegenstände kaum von echten Waffen unterscheiden. Und sorgten am Mittwochabend (21. Juli) für einen Polizeieinsatz in der Innenstadt. Demnach meldeten sich mehrere Zeugen gegen 19.30 Uhr bei der Einsatzleitstelle. Zwei Jugendliche, offenbar mit zwei Pistolen bewaffnet, würden auf dem Westenhellweg auf Passanten zielen. Gerade rechtzeitig vor dem Eintreffen der Polizisten erkannte ein weiterer Zeuge, dass beide Personen auch abdrückten. Allerdings konnte er auch erkennen, dass aus dem Lauf der Waffen "nur" kleine gelbe Kugeln austraten. Offenbar - so die Annahme - handelte es sich um Softair-Waffen. Die Polizisten erkannten die beiden Jugendlichen in der Fußgängerzone und sprachen sie an. Anscheinend begriffen dieser immer noch nicht den Ernst der Lage. Ein 13-Jähriger erhob sogar die Hand mit der Pistole und richtete diese nach vorne. Die Beamten reagierten blitschnell und entwaffneten den Jungen. Sie nahmen beide in Gewahrsam und fuhren ihnen zur nächsten Wache. Dort angekommen zeigten sich die beiden Dortmunder weiterhin nicht von ihrer besten Seite. Der 15-jährige Begleiter trat zudem mit seinem Knie in Richtung eines Polizisten. Die Softair-Pistolen - gefunden wurden sogar drei - stellten die Polizisten sicher. Die Erziehungsberechtigten erhielten derweil Kenntnis über den Vorfall. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie ihre Kinder vom Polizeipräsidium abholen.

