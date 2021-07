Polizei Dortmund

POL-DO: 20-Jähriger zeigt Raub und Übergriff an - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0774 Ein 20-jähriger Mann aus Dortmund ist in der Nacht zu Samstag (17. Juli) in der Dortmunder Innenstadt von drei Männern angegangen worden. Die Polizei sucht nach den ersten Ermittlungen nun Zeugen. Den ersten Angaben des 20-Jährigen zufolge ereignete sich die Tat auf der Schmiedingstraße zwischen dem Wall und der Wallstraße. Der Zeitraum der Tat wird zwischen 23 Uhr am späten Abend und 3 Uhr nachts eingegrenzt. Demnach seien ihm drei unbekannte Männer entgegengekommen, die ihn plötzlich angriffen. In diesem Zusammenhang sei er auch sexuell angegangen worden. Anschließend entwendeten die Täter die Geldbörse des Dortmunders und flüchteten in Richtung Wall. Zu den Angreifern wird angegeben, dass sie dunkle Haare hatten, ca. 20 bis 30 Jahre alt waren und zur Tatzeit dunkle Kleidung trugen. Haben Sie im Bereich des Tatorts in der Nacht verdächtige Personen gesehen und/oder die Tat möglicherweise beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

