Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Drogen und Bargeld sichergestellt - 22-Jähriger fällt mehrfach auf ++ Speed & Marihuana bei Festnahme sichergestellt ++ Scheibe an Schulgebäude beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 31.03.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Drogen und Bargeld sichergestellt - 22-Jähriger fällt mehrfach auf

Einen 22 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Lüneburg kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 30.03.21 Am Sande. Dabei stellten die Beamten sechs Konsumeinheiten (sog. Tränen) Kokain sowie Bargeld sicher. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. In den frühen Abendstunden des 30.03. trafen Beamten abermals auf den Mann, als er gegen 19:00 Uhr mit einem E-Scooter (ohne Pflichtversicherung) im Tobakskamp unterwegs war. Die Beamten nahmen süßlichen Cannabisgeruch wahr und fanden bei dem Mann einen Klemmleistenbeutel mit entsprechender Substanz. Parallel konnte der 22-Jährige auch die Herkunft des E-Scooters nicht erklären, so dass dieser zur Eigentumssicherung sichergestellt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Täter nach Diebstahl aus Transporter ermittelt

Eine für ihn günstige Gelegenheit nutzte ein 44 Jahre alter Lüneburger in den Mittagsstunden des 30.03.21 gegen 12:00 Uhr in der Rotehahnstraße, griff sich aus einem unverschlossenen Transporter Daimler Sprinter eine Brieftasche mit Bargeld und Ausweisen und ergriff die Flucht. Dabei wurde der Lüneburger von einem Zeugen fotografiert, so dass alarmierte Polizeibeamte den Täter kurze Zeit später im Umfeld antreffen und identifizieren konnten. Die Geldbörse wurde im Umfeld aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Lüneburg - in Wohnhaus geschlichen

Während sich die Hausbewohnerin im Außenbereich aufhielt nutzte ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 30.03.21 gegen 12:30 Uhr eine günstige Gelegenheit und schlich sich in das Wohnhaus in der Georg-Böhm-Straße. Es wurde nach einer kurzen Absuche nach Wertgegenstände mehr als 50 Euro Bargeld aus der Geldbörse der Frau mitgenommen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - mit Stein Küchenfenster beschädigt

Einen Sachschaden von gut 1000 Euro verursachten Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 31.03.21 im Lerchenweg. Die Unbekannten hatten gegen 04:00 Uhr eine Plastiktüte mit einem Stein gegen ein Küchenfenster geworfen, so dass dabei die äußere Glasschicht zu Bruch ging. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - an Pkw-Tür gehebelt - Aufbruch scheitert

Einen auf einem Parkplatz in der Drawehner Straße abgestellten Pkw Audi 80 versuchten Unbekannte in der Nacht zum 30.03.21 aufzubrechen. Dabei wurde ein Schaden am Türschloss der Beifahrerseite in Höhe von gut 500 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - Scheibe an Schulgebäude beschädigt

Drei Glasscheiben eines Schulgebäudes in der Bauernstraße beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 29. auf den 30.03.21. Dabei entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 24 Jahre alten Fahrer eines Mercedes Sprinter stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 30.03.21 im Uelzener Stadtgebiet. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 23:30 Uhr stellten die Beamten bei dem in Polen wohnhaften Mann den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Führerschein wurde mit Rücksprache der Staatsanwalt im Rahmen des Strafverfahrens beschlagnahmt.

Uelzen - Speed & Marihuana bei Festnahme sichergestellt

Mehrere Konsumeinheiten Speed und Marihuana stellte die Polizei in den Morgenstunden des 31.03.21 bei einem 39-Jährigen sicher. Die Beamten hatten den Uelzener aufgrund eines Sicherungshaftbefehls festgenommen und ihn gegen 10:00 Uhr bei der Polizei durchsucht. Dabei fanden die Beamten die Drogen, die sichergestellt wurden. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Mit Schwerpunkt Handy- und Gurtverstöße kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 30.03.21 auf der Bundesstraße 4. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt neun Verstöße; davon achtmal Handy.

++ ... weitere Taten! ++ Taschen-/Geldbörsendiebstähle im Umfeld von Einkaufsmärkten ++ Polizei mahnt erneut und gibt Hinweise ++ aktuell mehr als 20 Taten in der Region ++ erste Ermittlungen führen zu möglicher Tätergruppe u.a. von südländischen Frauen ++

Nach einer Serie von mehr als 20 Taten von Taschen- und Geldbörsendiebstählen mit Schwerpunkt Landkreis Uelzen sowie Landkreise Lüneburg und Lüchow-Dannenberg mahnt die Polizei erneut zur Umsicht. Seit 01.03.2021 ist es dabei zu verschiedenen Diebstählen in Bad Bevensen, Bienenbüttel, Ebstorf und Uelzen sowie auch in Melbeck (siehe Pressemitteilung v. 30.03.21), Lüneburg und auch Dannenberg gekommen. Nach Auswertung von Kamera-Aufnahmen, die u.a. bei einer Geldabhebung mit einer erbeuteten EC-Karte entstanden sind, sowie nach der Befragung mehrerer Geschädigter und Zeugen gehen die Uelzener Ermittler davon aus, dass ein Großteil der Taten durch eine professionelle Tätergruppe ausgeführt wurde, die an verschiedenen Ort in der Region aktiv ist.

Dabei wurden in oder im Umfeld von Einkaufsmärkten insbesondere ältere Menschen oder auch Gehbehinderte mit Rollator Opfer entsprechender Täter, die es durch trickreiche Entnahme der Geldbörse aus den Einkaufstaschen auf Bargeld und EC-Karten abgesehen hatten. In der Folge wurden in mehreren Fällen mit der EC-Karte das Konto komplett "geplündert", so dass teilweise Geldbeträge von mehreren tausend Euro abgehoben wurden. Portemonnaie und Karten wurden dann in der Nähe weggeworfen Aktuell haben die Ermittler auch aufgrund der Kontoabhebungen durch die Täter auf drei verschiedene junge Frauen sowie einen jungen Mann. Bei Beobachtungen wurde auch schon ein älterer Mann als Täter beschrieben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang nochmals zu umsichtigen Verhalten und appelliert dabei: "Tragen Sie Ihre Wertsachen direkt am Körper; am Besten in verschlossenen Innentaschen! ... Lassen Sie Ihre Wertgegenstände nicht in Handtaschen, Einkaufstaschen oder Körben im/am Einkaufswagen zurück!"

Bei verdächtigen Personen und Vorkommnissen in/um Einkaufsmärkten informieren Sie die Polizei bzw. das Personal.

In den Mittagsstunden des 30.03.21 wurde in einem Einkaufsmarkt in der Große Straße in Bardowick auch einer 69-Jährigen die Geldbörse gestohlen. Dabei konnten die Täter (vermutlich eine ältere männliche Person) gegen 12:50 Uhr die Börse aus der Außentasche der Seniorin erbeuten und verschwinden.

An die Geldbörse aus dem Einkaufswagen einer 65-Jährigen gelangten Diebe in den späten Nachmittagsstunden des 30.03.21 in einem Einkaufsmarkt im Develangring in Dannenberg. Hier verschwand gegen 17:30 Uhr die Geldbörse mit Bargeld und Papieren. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell