Polizei Hamburg

POL-HH: 210901-2. Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern in Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 31.08.2021, 13:15 Uhr

Unfallort: Hamburg-Altona-Nord, Goetheallee/Immermannstraße

Bei einem Verkehrsunfall in Altona-Nord sind gestern Mittag zwei 12-jährige Jungen leicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 19-jährige Frau mit einem Opel Grandland die Goetheallee in südliche Richtung. Die beiden Kinder kamen in Höhe der Immermannstraße aus einer Grünanlage und liefen offenbar unvermittelt im stockenden Fließverkehr zwischen einem Transporter und einem HVV-Bus auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Beide Jungen wurden von dem Opel erfasst und stürzten zu Boden. Hierbei zogen sie sich Schürfwunden und Prellungen zu. Sowohl die beiden 12-Jährigen als auch die Autofahrerin, die einen Schock erlitt, wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme, für deren Dauer die Goetheallee komplett gesperrt war.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell