Polizei Hamburg

POL-HH: 210901-1. Eine vorläufige Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.08.2021, 22:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Lokstedt, Grandweg

Gestern Abend hat ein 24-jähriger Deutscher in Hamburg-Lokstedt seine Mutter mit einem Messer schwer verletzt. Heute Morgen haben Polizeibeamte den Mann vorläufig festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hat der offenbar verhaltensauffällige Mann seine Mutter (46) in der gemeinsamen Wohnung unvermittelt mit einem Messer angegriffen und ihr hierbei lebensgefährliche Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers zugefügt. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Die schwerverletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen. Sie befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem 24-Jährigen führten heute Morgen um 05:50 Uhr zu seiner vorläufigen Festnahme, als er wieder an seiner Wohnanschrift erschien.

Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern an. Der Tatverdächtige soll einem Haftrichter zugeführt werden.

Ka.

