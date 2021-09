Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Eine Schwerverletzte und drei Leichtverletzte

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 26-jähriger Mann aus Melle beobachtete gestern (8.9.), um 16.55 Uhr einen Peugeot, der mit überhöhter Geschwindigkeit und in auffälligen Schlangenlinien die Bruchstraße entlang fuhr. Kurze Zeit später stieß der Peugeot in den VW Passat eines 39-jährigen Rödinghauseners, der kurz am Fahrbahnrand hielt, um in eine Einfahrt einbiegen zu können. Der Zeuge begab sich zu dem Peugeot, an dessen Steuer eine 50-jährige Frau aus Rödinghausen saß. Da diese trotz Verletzungen Anzeichen machte, ihre Fahrt fortzusetzten, hinderte der Zeuge sie an der Weiterfahrt. Die 50-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Im VW des Mannes befanden sich zudem seine drei Kinder. Zwei von ihnen, ein neunjähriger Junge und ein elfjähriges Mädchen, verletzten sich ebenfalls leicht und wurden vor Ort von den hinzugerufenen Rettungssanitätern versorgt. Da die Fahrerin Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein der 50-Jährigen sicher. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bruchstraße gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 11000 Euro.

