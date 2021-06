Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Auseinandersetzung zwischen zwei Personen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag den 19.06.2021 um 18:50 Uhr kam es in der Rohrlachstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Ein 43jähriger Mann aus Ludwigshafen fiel hierbei unvermittelt zu Boden. Er erlitt Kopfverletzungen, welche eine stationäre Aufnahme in einem Ludwigshafener Krankenhaus erforderten. Aufgrund seiner Verletzungen, einhergehend mit einer deutlichen Alkoholisierung, konnte sich dieser bislang nicht zur Sache äußern. Sein vermeintlicher Kontrahent verließ die Örtlichkeit noch vor dem Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei. Das zugrundeliegende Geschehen ist aktuell noch nicht bekannt. Zeugen des Ereignisses setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621-963-2222 in Verbindung.

