Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Enten auf Abwegen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag den 19.06.2021 gegen 07:00 Uhr meldeten Anwohner in der Goethestraße im Stadtteil Nord eine Entenfamilie, welche sich dort in den Innenhof eines Mehrfamilienhauses verirrt haben. Die Großfamilie, inklusive mehrerer Küken, zeigte sich ob dieses Dilemmas aufgeregt. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr konnten die Enten eingefangen und an einer geeigneten Örtlichkeit wieder freigelassen werden.

