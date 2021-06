Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - versuchte räuberische Erpressung

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, befanden sich die beiden 18-jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen fußläufig im Bereich des Ludwigshafeners Hauptbahnhof. In der Bürgermeister-Kutterer-Straße wurden die beiden durch fünf bislang unbekannte Beschuldigte angesprochen und nach Geld gefragt. Nachdem dies verneint wurde, forderten die Beschuldigten die beiden jungen Männer auf, ihnen Geld zu geben, andernfalls würde man sie schlagen. Aus Angst händigte einer der Geschädigten eine kleine Menge Bargeld aus. Nach einem kurzen Ablenkungsmanöver konnten beide Geschädigte flüchten und während der Flucht einem der Beschuldigten noch das kurz zuvor übergebene Bargeld wieder entreißen. Die Beschuldigten werden wie folgt beschrieben: 16-20 Jahre alt, kurze dunkle Haare und dunkel bzw. mit Camouflage Hosen bekleidet. Einer der fünf Beschuldigten trug zudem eine Goldkette und verfügt über einen Cut in der Augenbraue. Hinweise auf die Identität der bislang unbekannten Männer nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 - 963-2122 entgegen.

