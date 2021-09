Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte beschmieren mehrere Schilder

Vlotho (ots)

(jd) Die 65-jährige Eigentümerin eines Campingplatzes bemerkte am Dienstag (7.9.), dass Schilder, die auf den Campingplatz in der Weserstraße hinweisen, von bisher unbekannten Tätern beschmiert wurden. Der oder die unbekannten Täter haben die Hinweisschilder mutmaßlich am Montag zwischen 20.00 und 21.30 Uhr mit Farbe besprüht. Die Polizei bittet Zeugen, die in genanntem Zeitraum im Bereich der Weserstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05211/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell