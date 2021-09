Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bargeld aus Bekleidungsgeschäft gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Am Montag Morgen (6.9.) bemerkte die Filialleiterin eines Bekleidungsgeschäfts an der Meyrastraße, gegen 8.00 Uhr, dass die Eingangstür stark beschädigt war. Der Laden befindet sich in einem Einkaufskomplex, in dem weitere Geschäfte vorhanden sind. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten der oder die unbekannten Täter augenscheinlich ein Element der Glasschiebetür aus der Führung, um sich Zugang zu dem Geschäft zu verschaffen. In einem Büroraum im hinteren Teil des Gebäudes, brachen die bisher Unbekannten einen Tresor auf und nahmen das darin befindliche Bargeld an sich. Es handelt sich hierbei um eine Summe im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Samstag, etwa 18.00 Uhr und Montag Morgen im Bereich des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell