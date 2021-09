Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer leichtverletzt - Verkehrsunfall auf Löhner Straße

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 44-jähriger Mann aus Lübbecke fuhr gestern (6.9.) mit seinem Skoda auf der Löhner Straße in Richtung Eilshausen. Zeitgleich befand sich dort ein 14-jähriger Hiddenhauser auf seinem Fahrrad und befuhr den Sonderstreifen für Fahrradfahrer. Kurz vor der Einmündung der Straße Trockene Wiese beabsichtigte der Radfahrer die Straße zu queren und fuhr vom Radstreifen auf die Fahrbahn. Der Skoda war zu diesem Zeitpunkt etwa auf gleicher Höhe und dessen Fahrer versuchte noch, nach links auszuweichen. Der 44-Jährige konnte den Zusammenstoß mit dem Radfahrer jedoch nicht mehr verhindern und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall stürzte der 14-Jährige vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. An Auto und Fahrrad entstanden Schäden in Höhe von etwa 750 Euro.

