Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Scooter-Fahrerin leicht verletzt - Zusammenstoß mit VW

Bünde (ots)

(jd) Gestern (5.9.) fuhr eine 50-jährige Bünderin um 21.40 Uhr mit ihrem VW auf der Luisenstraße in Richtung Friedhofstraße. Gleichzeitig fuhr eine 58-jährige Bünderin auf ihrem E-Scooter auf der Heidkampstraße in Richtung Luisenstraße. An der dortigen Kreuzung beabsichtige die vorfahrtsberechtigte Scooter-Fahrerin in die Luisenstraße einzubiegen. Die 50-Järhige konnte ihren Pkw nicht rechtzeitig anhalten und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision stürzte die Scooter-Fahrerin auf die Fahrbahn und verletzt sich. Der genaue Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

