Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf der Lübbecker Straße - Unfallbeteiligter tödlich verletzt

Herford (ots)

Am 04.09.2021 befuhr ein 57-jähriger Bielefelder mit seinem Motorrad um 11:10 Uhr die Lübbecker Straße in Herford in Fahrtrichtung Bielefeld. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte eine 58-jährige Herforderin mit ihrem Pkw aus der verkehrsrechtlich untergeordneten Talstraße auf die Lübbecker Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin und eine weitere Fahrzeuginsassin wurden leicht verletzt. Die Polizei führte eine umfangreiche Verkehrsunfallaufnahme unter Hinzuziehung eines Sachverständigen durch. Die Lübbecker Straße wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen bis 15:00 Uhr vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Herford unter Tel. 05221 / 888-0 in Verbindung zu setzen.

