Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Polizei nimmt flüchtigen Täter mit

Herford (ots)

(um) Gestern entwendete ein zu diesem Zeitpunkt (18.20 Uhr) unbekannter Mann vier Flaschen mit hochprozentiger alkoholischer Füllung einer Marke an einem Verbrauchermarkt an der Werrestraße. Was der 40-jährige nicht bemerkte, dass er durch einen Mitarbeiter des Marktes während der Tat beobachtet wurde. Der Dieb flüchtete dann aus dem Laden über die Lichtzeichenanlage Ecke Waltgeristraße, wo ihm allerdings ein bereits herbei gerufener Streifenwagen der Polizei entgegenkam. Die Situation erkennend, ergab sich der Flüchtende sofort friedlich und deutete auf seinen Rucksack. In diesem fanden die Beamten die vier Flaschen Whisky, die sofort an den Mitarbeiter wieder übergeben werden konnten. Die Polizeibeamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung der Person ein Messer, dass der Täter wohl bei der Tat mitführte. Damit muss sich der 40-Jährige nun einem Strafverfahren zu Ladendiebstahl mit Waffen verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell