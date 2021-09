Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Hollandrad-Pedelec vor Ballettschule gestohlen

Herford (ots)

(um) Gestern gelang es bislang unbekannten Tätern ein hochwertiges Pedelec an der Bahnhofstraße von einem Parkplatz zu stehlen. Vor einer dortigen Ballettschule stellte die Besitzerin das Gefährt gegen 19:30 Uhr ab. Nachdem die Geschädigte um 21:30 Uhr, also zwei Stunden später, zum Abstellort zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl. Das Pedelec der Marke Gazelle hat einen Wert von etwa 3.400.-Euro und ist schwarz lackiert. Der Gepäckträger des Typ Hollandrades hat einen Korb der Fa. Reisenthel. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell