Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Spenge (ots)

(mmb) Am Freitag (03.09.2021) gegen 17:05 Uhr kam es in der Nähe des ZOB Spenge zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, bei der nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Personen leicht verletzt und Bargeld und Gegenstände entwendet wurden. Die Jugendlichen, die sich teilweise untereinander kennen, machen unterschiedliche Angaben zu Tatgeschehen und Hintergrund, so dass der genaue Tatablauf nun durch die Sachbearbeitung des zuständigen Fachkommissariat ermittelt wird. Weitere Tatzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

