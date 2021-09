Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung - Audi-Fahrer flüchtet vor Fahrzeugkontrolle durch Polizei

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wollten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford vergangene Nacht (6.9.), gegen 1.49 Uhr, einen schwarzen Audi auf der Umgehungsstraße Höhe Goebenstraße anhalten. Der bis dahin unbekannte Fahrer kam trotz mehrfachen klaren Anhaltezeichen unter Benutzung des Flashlights sowie des Blaulichts und sogar Martinshorns der Halte-Aufforderung der Beamten nicht nach. Der Audi entfernte sich mit teils hoher Geschwindigkeit über die Mindener Straße in Fahrtrichtung Löhne. In der Folge missachtete der Fahrer an Kreuzungen der Koblenzer Straße/Häger Straße die jeweils Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlagen und fuhr rücksichtslos weiter auf der Loher Straße. Die bereits nach kurzer Zeit alarmierten Beamtinnen und Beamten der Polizei Minden-Lübbecke konnten schließlich eine Kontrollstelle an der Detmolder Straße in Bad Oeynhausen aufbauen. Dort gelang es den Beamten gegen 2.08 Uhr, den Mann zwangsweise zu stoppen. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 29-jährigen Mann aus Bad Salzuflen. Bei der Überprüfung des Kennzeichens in den polizeilichen Recherchesystemen stellten die Beamten fest, dass das am Audi befestigte Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehört, sondern zu einem in Herford zugelassenen Mercedes. Über die Herkunft des Audi konnte der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, zunächst keine glaubhaften Angaben machen. Zudem stellten die Beamten bei dem 29-Jährigen Anzeichen von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum fest. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Arzt entnahm ihm später auf der Polizeiwache in Bad Oeynhausen eine Blutprobe. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren aufgrund verschiedenster Delikte verantworten müssen.

