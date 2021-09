Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendliche vom Pferd abgeworfen - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Herford (ots)

(jd) Bereits am Donnerstag (3.9.) ereignete sich gegen 18.15 Uhr ein Unfall an der Elverdisser Straße/Im Heidsiek. Eine 14-jährige Herforderin hat sich aus Richtung Viehtriftenweg kommend mit ihrem Pferd Richtung Elverdisser Straße bewegt. Im Einmündungsbereich zur Straße Im Heidsiek näherte sich der Reiterin plötzlich mit hoher Geschwindigkeit eine Kutsche, die in gleicher Richtung fuhr. Das Gespann überholte die Herforderin mit schnellem Tempo. Hierbei wurde ihr Pferd aufgeschreckt und die Reiterin abgeworfen. Die 14-Jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Bei dem Gespann handelt es sich um eine dunkle Kutsche mit zwei großen Pferden. Das mit einem Mann und einer Frau besetze Gespann erzeugte ungewöhnlich starke Fahrgeräusche. Zur Klärung des Sachverhalts, sucht die Polizei Herford die am Unfall beteiligten Kutschfahrer oder weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

