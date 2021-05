Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Nach riskanter Flucht gestellt - Zwei Polizisten leicht verletzt

Rust (ots)

Eine ganze Palette an Strafanzeigen hat sich ein Rollerfahrer am Montagnachmittag im Zuge einer riskanten Flucht vor der Polizei eingehandelt. Die gefährlichen Winkelzüge des 21-Jährigen waren allerdings vergebens: er konnte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Zwei Polizeibeamte haben sich hierbei jedoch leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Zweirad-Lenker geriet gegen 16 Uhr am Ortseingang von Rust in das Blickfeld einer Streifenbesatzung, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Mit 70 bis 80 Stundenkilometern versuchte sich der Verkehrsrowdy über die Peter-Thumb-Straße sowie der Draisstraße einer Kontrolle zu entziehen. An der Einmündung zur Hausener Straße war dann aber Endstation. Dort bekam ihn zunächst eine Fußstreife des Polizeipostens Rust zu fassen, die zufällig in diesem Bereich unterwegs war. Der 21-Jährige war dennoch nicht gewillt aufzugeben und versuchte im Anschluss sein Glück zu Fuß. Die ihm zuvor mit Blaulicht und Martinshorn gefolgte Streife setzte der Flucht dann aber endgültig ein Ende und nahm den Fliehenden nach kurzer Verfolgung vorläufig fest. Eine unschöne Begleiterscheinung des Vorfalls sind zwei leicht verletzte Polizisten. Der Grund für das Katz-und-Maus-Spiel könnte darin zu finden sein, dass der 21-Jährige unter Drogeneinwirkung stand, eine Kleinmenge an Amphetamin mit sich führte und überdies nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm steht nun ein juristisches Nachspiel ins Haus.

/wo

