POL-OG: Achern - Neuer "Besitzer" überführt

Achern (ots)

In Achern am Bahnhof wurde zwischen Freitagabend, 18:20 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, ein schwarzblaues City Rad entwendet. Das Fahrrad war nach Aussage des 27-jährigen Eigentümers ordnungsgemäß verschlossen. Am Montagabend stellte der Bestohlene fest, dass ein 35-Jähriger mit seinem Rad und neuem Schloss am Bahnhof unterwegs war. Er will das Fahrrad am 2. Mai am Bahnhof aufgefunden haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und der 27-Jährige bekam von den Beamten sein Fahrrad zurück. Die Identifizierung des Velos war anhand der Rahmennummer, die sich der 27-Jährige notiert hatte, problemlos möglich.

In diesem Zusammenhang folgender Präventionshinweis zur Zweiradsicherung: 'Fahrrad? - aber sicher!' Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an einen festen Gegenstand an - mit einem massiven Schloss - optimal ist ein Schloss mit VDS-Zertifikat. Wenn es passiert ist: Der ausgefüllte Fahrradpass hilft - auch als App erhältlich! Infos: www.polizei-beratung.de

/ag

