Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Polizei sucht weiteren Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (4.9.) ereignete sich um kurz nach 11.10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lübbecker Straße, in dessen Folge ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld noch am Unfallort verstarb. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zum Unfallhergang dauern noch an. Unmittelbar bevor es zu dem Unfall kam, hat ersten Ermittlungen zufolge ein Fahrradfahrer die Talstraße in Richtung Lübbecker Straße befahren. Dieser ist an der Einmündung Lübbecker Straße nach links in Richtung Enger abgebogen. Die Polizei bittet diesen Radfahrer und mögliche weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell