Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, dem 09.03.2021 ereignete sich gegen 16:55 Uhr in Angelbachtal ein schwerer Unfall. Ein 68 jähriger Mann befuhr mit seinem Hyundai die B 292 aus Angelbachtal kommend in Richtung Östringen, als er aus bisher unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Sowohl der 68-jährige Unvallverursacher, als auch die 31-jährige Frau, die im anderen Fahrzeug, einem Opel Corsa gesessen hatte, verletzten sich schwer und mussten zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Eine Lebensgefahr konnte aber ausgeschlossen werden. An beiden Kleinfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 12000 Euro geschätzt. Die B 292 musste für die Unfallaufnahme fast zweieinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Ereignis machen können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell