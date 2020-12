Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - BMW X5 und Range Rover aus Hofeinfahrten gestohlen

Karlsruhe

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen sowie in der Nacht zum Mittwoch zwei hochwertige Fahrzeuge aus den jeweiligen Hofeinfahrten entwendet.

Zwischen 00:15 Uhr und 07.15 Uhr haben Diebe den in der Neureuter Pralinenstraße abgestellten BMW X5 gestohlen. Vermutlich durch Überwinden des elektronischen Schlosses war der weiße SUV mit dem Kennzeichen KA-AI 967 im Wert von rund 58.000 Euro in die Hände der Autodieb gelangt.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Nacht auf Mittwoch. Hier haben die Täter zwischen 23:30 Uhr und 06:30 Uhr in der Straße "Im Herrschaftsbruch" in Weingarten zugeschlagen. Vermutlich haben auch hier die Diebe das elektronische schloss des Range Rovers mit dem Kennzeichen KA-KP 7770 im Wert von rund 89.000 Euro gestohlen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721/666-5555 mit der Kriminalpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

