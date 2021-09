Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto mehrfach beim Rangieren gerammt - Polizei stellt Führerschein sicher

Vlotho (ots)

(jd) Gestern Abend (7.9.) verständigte ein 24-jähriger Vlothoer die Polizei, um einen Verkehrsunfall zu melden. Der Mann teilte mit, dass er kurz zuvor, um etwa 21.39 Uhr, mit seinem Audi mehrfach einen geparkten VW Polo beim Rangieren geschädigt habe. Im Anschluss habe er seinen eigenen Pkw nach Hause gefahren und von dort aus die Polizei verständigt. Auf Aufforderung der Beamten begab sich der 24-Jährige zurück zum Unfallort in der Straße An der Oelmühle. Dort angekommen stellten die Beamten dann fest, dass der Mann Anzeichen von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum zeigte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte, dass der Mann zuvor eine geringe Menge Alkohol konsumiert hatte. Als die Beamten einen freiwilligen Urintest durchführen wollten, ergriff der Vlothoer plötzlich die Flucht und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Ein paar hundert Meter später wurde er jedoch eingeholt und für weitere polizeilichen Maßnahmen zur Wache Herford gebracht. Durch einen Arzt wurden zwei von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutproben entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm ausdrücklich das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Der Schaden an Audi und VW beträgt insgesamt rund 2400 Euro.

