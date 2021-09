Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 24-jähriger Bielefelder fuhr am Dienstag (7.9.), um 7.45 Uhr mit seinem Opel auf der Senderstraße in Richtung Alte Heerstraße. Zeitgleich fuhr der bisher unbekannte Fahrer eines schwarzen Audis ebenfalls auf der Senderstraße in entgegengesetzter Richtung. Etwa auf Höhe der Amselstraße begegneten sich beide Fahrzeuge. Nach bisherigen Angaben fuhr der Audi dabei mit hoher Geschwindigkeit und schnitt die dortige Kurve. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, wich der Bielefelder nach rechts aus. Er überfuhr dabei den Grünstreifen und stieß mit einem Leitpfosten und einem Straßenschild zusammen. Der Schaden an dem Opel beträgt rund 600 Euro. Die Polizei bittet den am Unfall beteiligten Fahrer des Audis oder weitere Zeugen sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell