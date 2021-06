Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrfach mit Drogen am Steuer aufgefallen: Auto sichergestellt

Brakel (ots)

Weil er inzwischen mehrfach mit Drogen am Steuer aufgefallen war, muss ein 31-Jähriger aus Brakel jetzt auf sein Auto verzichten. Die Beamten der Polizei Höxter hatten den VW Passat samt Schlüssel sichergestellt, nachdem der Mann am Samstag, 12. Juni, gegen 10.40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Brakel überprüft wurde und dabei abermals deutlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. In diesem Jahr schon zum achten Mal!

Um weitere Ordnungswidrigkeiten dieser Art auszuschließen und Gefahren für die Allgemeinheit abzuwenden, entschlossen sich die Polizeibeamten zu dem Schritt, die Fahrzeugschlüssel einzubehalten und den Wagen abschleppen zu lassen.

Der Brakeler hatte die Verkehrskontrolle nur widerwillig über sich ergehen lassen. Zunächst hatte er an der Ostheimer Straße nicht auf Anhaltezeichen der Polizeibeamten reagiert und war bis zu seiner Wohnanschrift weitergefahren. Dort blieb er zunächst in seinem Fahrzeug sitzen und händigte seinen Führerschein erst auf mehrfacher nachdrücklicher Aufforderung aus.

Der Fahrer zeigte zwar deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum, dennoch verweigerte er vor Ort einen freiwilligen Drogenvortest. So wurde er zum Bezirksdienstposten gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Führerscheinstelle des Kreises Höxter wurde über die zahlreichen Drogenfahrten informiert. /nig

