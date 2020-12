Polizei Düsseldorf

POL-D: Die Polizei warnt: Dreiste Trickbetrüger mit Corona-Masche unterwegs! - Falscher Professor ergaunert Geld von Seniorin - Polizei gibt Tipps

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Die Polizei warnt: Dreiste Trickbetrüger mit Corona-Masche unterwegs! - Falscher Professor ergaunert Geld von Seniorin - Polizei gibt Tipps

Die Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern, die Seniorinnen und Senioren mit einer Corona-Masche um ihr Erspartes bringen. Erst Samstag ergaunerten sie mit ihrer dreisten Art Geld von einer Seniorin in Itter.

Die über 80-jährige Frau glaubte am frühen Samstagabend mit ihrem ersparten Geld, ihren Sohn vor dem Corona-Tod zu retten, als ein junger Mann ihr Bargeld an der Haustür abnahm. Zuvor hatte sie einen Anruf von einem vermeintlichen Professor Weber erhalten, der ihr erklärte, dass ihr Sohn an Corona erkrankt sei und ein lebensrettendes Medikament benötigte, das einen hohen Betrag kosten solle. Die Frau zögerte nicht und übergab einem jungen Mann ihr Geld an der Haustür. Doch damit nicht genug: Nach der Abholung des Geldes erhielt die Frau erneut einen Anruf. Nun rief eine vermeintliche Polizistin an. Sie teilte der Düsseldorferin mit, dass sie das Telefon abgehört und dadurch von dem Betrug erfahren habe. Um sie vor weiterem Schaden zu bewahren, würde man nun den gesamten Schmuck sowie das restliche Bargeld abholen. Daraufhin wurde die Seniorin misstrauisch und verständigte die Polizei.

Der Täter, der das Geld abholte, wird wie folgt beschrieben: Er ist 30 bis 40 Jahre alt und war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er trug dunkle Kleidung sowie eine dunkle Kappe und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

Um weitere Betrugsfälle zu vermeiden, rät die Polizei: Übergeben Sie niemals Geld und Wertgegenstände an Fremde.

Teilen Sie keine persönlichen Informationen zu familiären und finanziellen Verhältnissen mit.

Fordern Sie den Anrufer auf, seinen Namen zu nennen.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, auch wenn sich diese als mutmaßliche Amtsträger legitimieren. Rufen Sie die betreffende Institution unter der Ihnen persönlich bekannten oder recherchierten Telefonnummer an.

Nehmen Sie keine kostenpflichtigen Corona-Tests in Anspruch und kontaktieren Sie umgehend die Polizei.

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommissariats für Prävention und Opferschutz unter der Nummer 0211-8700 zur Verfügung. Im Notfall kontaktieren Sie die 110.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell