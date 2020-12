POL-D: Hilden - Erkrath - A 3 - Brüder liefern sich Rennen - Zwei Pkw und Führerscheine beschlagnahmt - Ermittlungen dauern an

Polizei Düsseldorf

Hilden - Erkrath - A 3 - Brüder liefern sich Rennen - Zwei Pkw und Führerscheine beschlagnahmt - Ermittlungen dauern an

Sonntag, 6. Dezember 2020, 5 Uhr

Nach einem Rennen zweier Brüder in ihren Fahrzeugen auf der A 3 am frühen Sonntagmorgen beschlagnahmten die Polizisten der Autobahnpolizei noch an Ort und Stelle die Autos und die Führerscheine der beiden 19 und 21 Jahre alten Kölner. Gegen sie wird wegen § 315d StGB (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) ermittelt.

Zur Tatzeit fielen den Beamten der Autobahnwache Hilden in Höhe des Autobahnkreuz Hilden auf der A 3 in Richtung Köln zwei Pkw auf, die sich offensichtlich ein Rennen lieferten. Der BMW und der VW Polo befuhren die Autobahn parallel in gleicher Höhe. Nachdem beide in einem Baustellenbereich augenscheinlich kommunizierten und sich mittels Warnblinkanlage Zeichen gaben, beschleunigten sie ihre Fahrzeuge extrem von 80 Stundenkilometern auf die maximale Geschwindigkeit von etwa 170 Stundenkilometern. Es kam zu keinem Unfallgeschehen. Die Verkehrsspezialisten der Autobahnpolizei konnten beide auf den Parkplatz Reusrather Heide lotsen und kontrollieren. In einem Fahrzeug der Beschuldigten befand sich noch ein weiterer 16-jähriger Bruder. Anschließend wurden Abschleppdienste für die beschlagnahmten Fahrzeuge bestellt. Die Ermittlungen dauern an.

