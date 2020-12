Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk: Fußgängerin von Transporter erfasst und schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Montag, 7. Dezember 2020, 7.36 Uhr

Heute Morgen verletzte sich eine 43-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Oberbilk schwer. Die Fußgängerin war beim Überqueren der Oberbilker Allee von einem Transporter erfasst worden. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 35-jähriger Duisburger mit seinem Fiat Ducato auf der Oberbilker Allee in Richtung Kruppstraße unterwegs. Zur Unfallzeit war in Höhe der Kreuzung Flügelstraße eine Kehrmaschine auf dem rechten Fahrstreifen im Einsatz. Nach ersten Zeugenangaben überholte der 35-Jährige die Kehrmaschine und fuhr bei Rot in die Kreuzung. In der Folge erfasste er die 43-jährige Düsseldorferin, welche die Oberbilker Allee bei Grün von der Flügelstraße kommend in Richtung Emmastraße überquerte. Bei dem Unfall zog sich die Fußgängerin schwerste Verletzungen zu, die in einem Düsseldorfer Krankenhaus behandelt werden. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

