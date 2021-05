Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Grundschule

Düren (ots)

Die Grundschule an der Bergstraße in Birgel war am vergangenen Pfingstwochenende Ziel von Einbrechern.

Zwischen Freitag (21.05.2021) und Dienstag (15.05.2021) gelangten bislang Unbekannte über die frei zugängliche Grünfläche an die Fensterfront der Schulkantine. Dort wurde eine Scheibe eingeschlagen und auf diesem Wege das Gebäude betreten. Hier wurde aus einem Schreibtisch ein Schlüsselbund entwendet. Außerdem beschädigten der oder die Einbrecher den Zugang zu einem Lagerraum. Nach derzeitigem Stand wurde nichts weiter entwendet. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum rund um die Birgeler Grundschule verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

