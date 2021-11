Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Parkplatzschilder verbogen + Fußballtor an der Dillwiesenschule beschädigt + Unfallfahrer flüchtet nach Zusammenstoß + hoher Sachschaden nach Unfall + Hakenkreuz gesprüht

Dillenburg (ots)

Ehringshausen: Parkplatzschilder verbogen

Gleich zweimal verbogen Unbekannte Parkplatzschilder an den Ärzteparkplätzen am Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus in der Stegwiese. Zwischen Freitag (29.10.2021),15:00 Uhr und Samstag (30.10.2021), 06:00 Uhr verbogen die Vandalen die Rohrpfosten zweier Schilder so, dass diese nach vorne in die Parkbuchten ragten. Durch einen Krankenhausmitarbeiter wurden die Pfosten wieder geradegebogen. Am Montagmorgen (01.11.2021) waren die Pfosten erneut verbogen. 3 Schilder ragten diesmal in die Buchten, Scherben lagen auf der Parkplatzfläche. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat verdächtige Personen im Bereich der Parkplätze an der steilen Zufahrt, linkseitig unterhalb des Krankenhauses beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030 in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Fußballtor an der Dillwiesenschule beschädigt

Im Zeitraum der diesjährigen Herbstferien (08.10.-25.10.2021) zerstörten Unbekannte ein Fußballtor auf dem Schulhof der Dillwiesenschule in der Pestalozzistraße. Sie zerschnitten die Netze und rissen eine Querverstrebung aus dem Tor. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030.

Wetzlar-Dutenhofen: Unfallfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der vergangenen Woche sucht die Polizei Zeugen. Am 26.10.2021, um 16:30 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Seat Leon auf der Bundesstraße 49 in Richtung Gießen. In Höhe Wetzlar-Dutenhofen überholte der Seat-Fahrer eine Lkw Kolonne. Plötzlich scherte ein Lkw nach links auf die Fahrspur des aus Dortmund stammenden 29-Jährigen aus und touchierte den schwarzen Leon an der rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Die Reparatur des Seat wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen: hoher Sachschaden nach Unfall

Betrunken hinters Steuer ihres Autos setze sich am Dienstag (02.11.2021) eine 22-Jährige. Sie fuhr mit ihrem grauen Ford auf der Wetzlarer Straße aus Heuchelheim kommend in Fahrtrichtung Wetzlar. Um 03:04 Uhr verlor sie in Höhe der Hausnummer 34 die Kontrolle über ihren Fiesta, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baumschutz. Im weiteren Verlauf stieß sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Audi A3, prallte von diesem ab und stieß gegen einen, hinter dem Audi, geparkten grauen VW Golf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Golf auf den Gehweg geschoben. Der graue Ford kam in Höhe der Hausnummer 36 quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Gesamtunfallschaden wird mit 29.200 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei der 22-Jährigen. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 1,24 Promille. Die aus Wetzlar stammende junge Frau musste mit zur Polizeiwache. Dort folgte eine Blutentnahme. Die Ordnungshüter leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Lahnau-Dorlar: Hakenkreuz gesprüht

Mit weißer Farbe sprühten Unbekannte ein 70 cm x 80 cm großes Hakenkreuz auf eine Tischtennisplatte auf dem Freizeitgelände des Jugendzentrums in der Bahnhofstraße. Festgestellt wurde das Hakenkreuz am Montagabend (01.11.2021) um 20:32 Uhr. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

