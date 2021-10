Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unfallflucht mit E Scooter

Germersheim (ots)

Am Donnerstag, um 23.25 Uhr wurde die Polizei Germersheim aufgrund einer Unfallflucht in der Geschwister-Scholl-Straße verständigt. Dort konnte ein Zeuge einen jungen E Scooter Fahrer beobachten, der in genannter Straße ein geparktes Fahrzeug streifte und unmittelbar flüchtete. An dem PKW ist ein Schaden von etwa 3000 Euro entstanden. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

