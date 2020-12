Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0801 --Vollsperrung und zwei abgeschleppte LKW--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Autobahm 27 / Fahrtrichtung Cuxhaven Zeit: 02.12.2020, 11:10 Uhr

Am Mittwochvormittag fuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer auf der A27 in ein Stauende. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Insgesamt mussten zwei Sattelzüge abgeschleppt werden. Die A27 blieb bis in den Nachmittag in Fahrtrichtung Cuxhaven gesperrt.

Gegen 11:10 Uhr staute sich der Verkehr aufgrund einer Baustelle an der Lesumbrücke bis kurz vor der Anschlussstelle Industriehäfen. Der 57-jährige LKW-Fahrer war in Fahrtrichtung Cuxhaven unterwegs und übersah das Stauende. Er fuhr auf den Sattelzug eines 52-jährigen polnischen Fahrers auf. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte das Fahrzeug des 52-Jährigen wiederum mit dem LKW eines 43-Jährigen. Beide blieben unverletzt. Jedoch erlitt der Unfallfahrer leichte Verletzungen. Er musste zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Unfalls waren der LKW des 57-Jährigen und des 52-Jährigen nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Außerdem liefen Betriebsstoffe aus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 120 000 Euro.

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die A27 ab der Anschlussstelle Industriehäfen bis in den Nachmittag voll gesperrt. Der Verkehr staute sich in Folge des Unfalls bis zur Anschlussstelle Überseestadt.

