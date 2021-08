Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher steigen über Dach in Einkaufsmarkt ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag über das Dach in einen Einkaufsmarkt im Kasseler Franzgraben eingebrochen. Dabei hatten es die Täter offenbar auf Elektroartikel abgesehen. In welchem Umfang sie bei dem Einbruch Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Mitternacht und Sonntagmorgen, 7 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Täter aus unbekannter Richtung angenähert und waren zunächst mit einer Leiter auf das Dach des Gebäudes geklettert. Dort verschafften sie sich mit unbekanntem Werkzeug gewaltsam Zutritt und stiegen in den Markt ein. Nachdem die Einbrecher mehrere USB-Sticks, Festplatten, Adapter und Micro SD-Karten an sich genommen hatten, flüchteten sie vermutlich über einen Notausgang nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der durch die Täter angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

