POL-KS: Auto überschlägt sich: Vier Verletzte bei schwerem Unfall am Auestadion

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

In der Nacht zum heutigen Freitag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem VW in der Frankfurter Straße am Kasseler Auestadion. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge stieß der BMW gegen das Geländer der dortigen Straßenbahnhaltestelle, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein Ersthelfer hatte den 33-jährigen Fahrer aus dem Pkw gezogen, während die 32-jährige Beifahrerin sich selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte. Das Ehepaar aus dem Wartburgkreis wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW und seine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der schwere Unfall gegen 23:15 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 33-Jährige auf der Ludwig-Mond-Straße in Richtung Auestadion-Kreuzung unterwegs und wollte nach links in die Frankfurter Straße abbiegen. Hierbei ordnete sich der BMW-Fahrer falsch ein und fuhr auf den Schienen in den Bereich der Straßenbahnhaltestelle ein. Als er seinen Fahrfehler bemerkte und nach rechts auf die Frankfurter Straße lenkte, übersah er offenbar den dort in Richtung Innenstadt fahrenden VW. Nachdem die beiden Pkw seitlich zusammengestoßen waren, krachte der BMW in das Geländer der Haltestelle und überschlug sich. Den 61-jährigen Mann aus Baunatal am Steuer des VW und die 55-jährige Insassin aus Kassel brachten Rettungskräfte vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Schaden an dem BMW beziffern die Polizisten auf 4.000 Euro, während an dem VW ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand. Weitere 6.000 Euro schlagen für die Beschädigungen an der Haltestelle zu Buche.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Frankfurter Straße im Bereich der Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe.

