Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vierjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Bei einem Unfall im Hummelweg in Kassel ist am heutigen Donnerstagvormittag ein vier Jahre alter Junge aus Kassel schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall gegen 10:20 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 52-jähriger Mann aus Kassel mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt gefahren und hatte hierbei mit dem Fahrzeugheck das spielende Kind erfasst. Ein Rettungswagen brachte den Vierjährigen anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Am Pkw des Mannes war kein erkennbarer Schaden entstanden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

