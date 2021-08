Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Metzgerei in Ihringshausen: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Mittwochmorgen wurden Polizei und Feuerwehr gegen 7:20 Uhr nach Fuldatal-Ihringshausen zu einem Brand in einer Metzgerei in der Veckerhagener Straße, gegenüber dem Pfingstweg, gerufen. Dieser war aus noch unbekannten Gründen in der Küche des Fleischereifachgeschäfts ausgebrochen. Die anwesenden Mitarbeiter der Metzgerei, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs die Öffnung des Geschäfts vorbereiteten, blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 75.000 Euro. Zudem müssen alle Lebensmittel, die sich in den durch Rauchgasen betroffenen Räumen befanden, vernichtet werden. Dieser Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle am heutigen Vormittag aufgesucht. Wie sie berichten, haben sich bisher keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Ob ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit das Feuer ausgelöst hatte, ist nun Gegenstand ihrer weiteren Ermittlungen.

