Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: GPS-Tracker führt zu gestohlenem Mountainbike in Keller: Polizei findet weiteres Diebesgut

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und Nord:

Nachdem einem 43-jährigen Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag sein hochwertiges Fahrrad in der Kasseler Innenstadt gestohlen wurde, führte ein angebrachter GPS-Tracker am gestrigen Dienstag zum Auffinden des Mountainbikes im Kellergeschoss eines Wohnblocks in der Kasseler Nordstadt. Zudem entdeckten die Polizisten der für Straßenkriminalität zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei dort noch neun weitere, teils hochwertige Fahrräder, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt. Zwei Räder wurden nach bisherigen Ermittlungen in Kassel gestohlen. Die Zuordnung der weiteren sichergestellten Fahrräder dauert noch an.

Bemerkt hatte der 43-jährigen Mann aus Kassel das Fehlen seines Mountainbikes vor einem Wohnhaus im "Königstor" am Samstagmorgen gegen 10 Uhr. Nur das geknackte Zahlenschloss, mit dem das Fahrrad angeschlossen war, fand er noch vor. Was der unbekannte Täter nicht wissen konnte: Das Mountainbike im Wert von knapp 3.000 Euro war mit einem versteckten GPS-Tracker ausgerüstet, der dem Fahrradbesitzer Standortmeldungen auf dem Handy anzeigte. Er erstattete am Montag bei der Polizei eine Anzeige, woraufhin die Beamten der EG 4 die Ermittlungen aufnahmen und das weitere Vorgehen mit dem 43-Jährigen besprachen. Das Signal des Senders führte die Beamten schließlich gemeinsam mit dem Mann in das Kellergeschoss des Hauses nahe des Holländischen Platzes, wo sie das gestohlene Mountainbike und die weiteren Fahrräder unter einer Plane fanden. Sein Fahrrad konnte der glückliche Besitzer direkt wieder in Empfang nehmen. Die Ermittlungen, wer die Räder gestohlen und in dem Keller abgestellt hat, dauern an.

Ulrike Schaake

