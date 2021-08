Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto überschlägt sich auf A 44: Fahrer schwer verletzt

Kassel (ots)

A 44/ Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein schwerer Unfall ereignete sich am gestrigen Dienstagabend auf der A 44 bei Baunatal im Landkreis Kassel. Ein 50-Jähriger aus Viersen (Nordrhein-Westfalen) hatte dort vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Audi Q5 verloren und sich mit dem Wagen überschlagen. Der Pkw wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Ersthelfer hatten den 50-jährigen Fahrer aus dem Wrack geborgen. Er wurde nach bisherigen Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall gegen 20:30 Uhr. Der 50-Jährige war auf der A 44 in Richtung Kassel unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Wilhelmshöhe und dem Kreuz Kassel-West verlor er beim Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über das Auto und stieß gegen die Seitenleitplanke. Anschließend überschlug sich der Pkw, rutschte über den Grünstreifen neben der Autobahn und prallte gegen einen Betonsockel für ein Baustellenschild und eine Notrufsäule. Den Totalschaden an dem Audi Q5 beziffern die Autobahnpolizisten auf etwa 60.000 Euro. Weitere 9.000 Euro schlagen für die beschädigten Leitplankenfelder, die Notrufsäule und das Baustellenschild zu Buche.

Rund 1 ½ Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle, bis schließlich alle Fahrstreifen in Richtung Kassel wieder frei waren.

