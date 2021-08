Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Zwei zündelnde Kinder stecken Scheune in Burgwald-Ernsthausen in Brand

Kassel (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, 10.08.2021, gegen 18:10 Uhr, haben zwei zündelnde Kinder aus Burgwald eine Scheune, die als Lagerstätte für landwirtschaftliche Erzeugnisse (Stroh) dient, in Brand gesteckt. Dazu häuften die 9- und 11-jährigen Jungen unter dem Vordach der Scheune etwas Stroh aufeinander und zündeten den Strohhaufen an. Der brennende Strohhaufen geriet außer Kontrolle und griff auf die ausschließlich mit Stroh gefüllte Scheune über. Die Scheune geriet in Vollbrand. Durch die Feuerwehren Burgwald und Münchhausen konnte ein Übergreifen des Brandes auf das neben der Scheune befindliche unbewohnte Wohnhaus verhindert werden. An der Scheune entstand ein Sachschaden von ca. 50.000,- Euro. Die beiden Kinder entfernten sich zunächst vom Brandort, konnten aber im Rahmen der Fahndung durch Zeugenhinweise ermittelt und den Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

