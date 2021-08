Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreiste Taschendiebe in Harleshausen unterwegs: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Dreiste Taschendiebe trieben am gestrigen Montagmorgen ihr Unwesen im Kasseler Stadtteil Harleshausen. Während eine im Rollstuhl sitzende Seniorin verhindern konnte, dass ein unbekannter Täter Geld aus ihrer Handtasche stahl, zog ein unbekanntes Pärchen einem 81-jährigen Mann blitzschnell die Geldbörse aus der Hosentasche und rannte damit weg. Die Ermittler der Kasseler Polizei gehen davon aus, dass beide Fälle auf das Konto derselben Täter gehen, die allein oder zu zweit agieren. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Diebstählen gemacht haben.

Täter durchsucht Einkaufstaschen von Seniorin

Die erste Tat hatte sich gegen 11:20 Uhr in der Wolfhager Straße nahe des Haroldplatzes ereignet. Wie die 86-jährige Frau aus Kassel den aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war sie dort mit ihrem Krankenrollstuhl unterwegs, als sich der Täter plötzlich von hinten annäherte und die am Rollstuhl hängenden Einkaufstaschen durchwühlte. Sie sprach den Mann an, der daraufhin versuchte, in ihre auf dem Schoß liegende Handtasche zu greifen. Als sie die Tasche mit beiden Händen zuhielt, ergriff der Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Es soll sich um einen etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann mit einer dunklen Schildmütze gehandelt haben, der dunkle Kleidung trug und Deutsch mit Akzent sprach.

Pärchen folgt 81-Jährigem ins Treppenhaus

Nur zehn Minuten später kam es zu dem Diebstahl in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Wolfhager Straße gegenüber dem Ossenplatz. Der bestohlene Senior aus Kassel berichtete den Polizeibeamten, dass ihm auf dem Weg zu einem Arzttermin das unbekannte Pärchen in das Treppenhaus gefolgt war. Dort bat ihn der Mann in gebrochenem Deutsch, Geld zu wechseln, was der 81-Jährige ablehnte. Daraufhin griff der Täter blitzschnell in die Hosentasche des Opfers, nahm die Geldbörse an sich und flüchtete mit seiner Komplizin nach draußen. Da der Senior körperlich eingeschränkt ist, konnte er den Dieben, die auf der Wolfhager Straße in Richtung "Am Schulhof" flüchteten, nicht folgen. Er beschrieb den Polizisten einen etwa 40 Jahre alten und 1,65 Meter großen Mann, der eine dunkle Jacke trug. Seine Komplizin war ebenfalls ca. 40 Jahre alt und 1,65 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und war mit einer beigefarbenen Jacke und einer hellblauen Hose bekleidet.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell