Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbruch in Wolfsanger: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

In der Fuhrmannsbreite in Kassel, Ecke "Im Eichenhof", ist es am Samstag zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die dort Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet, waren Unbekannte zwischen 16:00 und 18:30 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit unbekanntem Werkzeug ein Fenster aufgehebelt, kletterten dann auf die Fensterbank und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie in allen Räumen nach Wertsachen und erbeuteten mehrere Schmuckstücke.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Samstag im Bereich des Tatorts Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

