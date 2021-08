Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streit und Bedrohung am Martinsplatz: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am Samstagabend geriet ein 38-jähriger Mann am Martinsplatz mit zwei unbekannten Männern in Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll einer der beiden Täter ihn mit einer Waffe bedroht haben, bis unbeteiligte Zeugen schlichtend dazwischen gegangen waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den geflüchteten Tätern verlief ohne Erfolg. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können.

Die Mitteilung über den Streit war gegen 22:30 Uhr über den Polizeinotruf eingegangen. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Wie der 38-Jährige aus Kassel den Beamten berichtete, war er mit den beiden Männern zunächst verbal in Streit geraten, woraufhin einer der beiden schließlich die Waffe aus dem Hosenbund gezogen hatte. Als unbekannte Passanten eingriffen, flüchteten die beiden Täter in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Von ihnen liegt bislang lediglich eine vage Beschreibung vor:

1. Täter: Ca. 1,70 Meter groß, trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe. 2. Täter: Ca. 1,85 Meter groß, schlank.

Zeugen, insbesondere die namentlich nicht bekannten Passanten, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

