Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vandalen an der Festung - Zeugen gesucht

Koblenz-Ehrenbreitstein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren vermutlich mehrere Personen an der Festung Ehrenbreitstein und mussten ihre überschüssigen Kräfte an diversen Holzpalisaden und Wahlplakaten auslassen. Wer diesbezüglich Angaben machen kann wird gebeten, mit der Polizei Koblenz, 0261-1032510 oder per Mail pikoblenz1@polizei.rlp.de, Kontakt aufzunehmen.

