POL-KS: Scheibe mit Pflasterstein eingeworfen: Hinweise auf verdächtiges Pärchen erbeten

Kassel-Nord:

Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen in der Holländischen Straße, nahe der Henkelstraße, die Schaufensterscheibe eines Veranstaltungsraums mit einem Pflasterstein eingeworfen. Da eine Zeugin am Tatort ein verdächtiges Pärchen gesehen hat, bittet die Kasseler Polizei nun um Hinweise auf die Täter.

Ereignet hatte sich die Sachbeschädigung gegen 09:45 Uhr. Wie die Anwohnerin bei ihrem Anruf über den Notruf 110 schilderte, hatte sie zunächst zwei Personen gehört, die sich vor dem ehemaligen Ladenlokal laut gestritten hatten. Kurz danach vernahm sie Scheibenklirren und sah das Pärchen in Richtung Holländischer Platz weglaufen, wobei der Mann die Frau noch aufforderte, schneller zu laufen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pärchen verlief ohne Erfolg. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war die Glasscheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen und beschädigt worden. Die Zeugin beschrieb den Polizisten einen ca. 30 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann mit kurzen braunen Haaren, der ein gelbes T-Shirt trug. Seine Begleiterin war kleiner, hatte eine kräftige Statur und dunkelblonde gelockte Haare. Beide hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, so die Anwohnerin.

Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

